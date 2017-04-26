زيدان يبعد رونالدو

كشف المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ديبورتيفو لاكورونا، ضمن منافسات المرحلة الـ 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء.

وشهدت القائمة التي تكونت من 19 لاعبا، مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت فى غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث قرر زيدان استبعاده من مواجهة الديبور، خوفا من تلقي “صاروخ ماديرا” الإنذار الخامس، ما سيعنى غيابه عن موقعة فالنسيا في المرحلة المقبلة.

وشهدت القائمة كذلك غياب كل من قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس بسبب الإيقاف، وغاريث بيل والبرتغالي بيبي بداعي الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: نافاس – كاسيا – يانيز

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، ناتشو، مارسيلو، دانيلو، تيخيرو

خط الوسط: خاميس رودريغيز، كاسيميرو، كوفاسيتش، مودريتش، أسينسيو، إيسكو

خط الهجوم: بنزيمة، فاسكيز، ماريانو، موراتا

روسيا اليوم

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