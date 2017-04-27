6 ملايين شاهدوا “جزيرة الكنز”

حققت الحلقة الماضية من برنامج «جزيرة الكنز» على القناة الثانية نسبة مشاهدة بلغت 6.2 ملايين، والتي تعتبر رقما قياسيا جديدا في عمر برنامج المسابقات، الذي تبث «دوزيم» هذه السنة الموسم الثالث منه.

واستطاعت الحلقة السادسة من «جزيرة الكنز»، التي يتولى تنشيطها هشام مسرار، أن تحظى بنسبة مشاهدة مهمة من قبل متابعي القناة الثانية، والتي شارك فيها عدد من الفنانين والفكاهيين منهم فاطمة تحيحيت وبدر سلطان والفكاهيان صويلح وجواج.

يشار إلى أن «جزيرة الكنز» ينظم مسابقات فيها كثير من التحديات وروح المغامرة، التي يتعين على المشاركين اجتيازها بنجاح، حتى يتسنى تقديم المبلغ المالي المحصل عليه لفائدة إحدى الجمعيات التي يتبارون من أجلها.

أ. ك

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