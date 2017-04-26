رسالة من الملك إلى رئيس تنزانيا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، فخامة الدكتور جون بومبي جوزيف ماغوفولي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات، للرئيس جون بومبي جوزيف ماغوفولي بموفور الصحة والهناء، وللشعب التنزاني الشقيق، بتحقيق ما يصبو إليه من اطراد التقدم والازدهار، بقيادة ماغوفولي الحكيمة.

ومما جاء في هذه البرقية ” كما أغتنم هذه المناسبة، لأعرب لفخامتكم عن عميق ارتياحي لأواصر الأخوة الإفريقية التي تجمع شعبينا، وللدينامية المتجددة التي تطبع علاقات التعاون بين بلدينا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل دعم الشراكة الواعدة التي وضعنا أسسها خلال الزيارة الرسمية التي قمت بها لبلدكم، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين، ويحقق المزيد من التقارب والتضامن والتنمية المشتركة لشعوب قارتنا الإفريقية”.

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