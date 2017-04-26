برقية تهنئة من الملك لعاهل هولندا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ويليم ألكساندر عاهل مملكة هولندا وصاحبة الجلالة الملكة ماكسيما بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية “يسعدني، ومملكة الأراضي المنخفضة تحتفل بعيدها الوطني، أن أبعث إلى جلالتكم بأحر تهانئي، مشفوعة بأصدق متمنياتي ، لكم ولأفراد أسرتكم الملكية الجليلة ، بموفور الصحة والهناء ، وللشعب الهولندي الصديق باطراد التقدم والرخاء”.

وأكد جلالة الملك أنه “بالنظر لما يجمع بلدينا من علاقات قائمة على أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل والتعاون المثمر، أغتنم هذه المناسبة لأعرب لجلالتكم عن حرصي الراسخ على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل تعزيز هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب، إن على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، لما فيه خير شعبينا الصديقين”.

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