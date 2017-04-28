أفتاتي: تفتيت “بيجيدي” باء بالفشل

اعتبر عبد العزيز أفتاتي، البرلماني السابق في حزب العدالة والتنمية، عدم وجود جواب لدى الأمانة العامة لحزب “المصباح” على “ما جرى” والتزامها الصمت وضعا غير سليم، وطالب قيادة حزبه بالجلوس والإجابة بشفافية ووضوح. وأضاف “العثماني” بأنه يختلف مع من يحمّلون ما وقع في مسار تشكيل الحكومة الجديدة للأشخاص، مشيرا إلى أن “الأمر في غاية الوضوح، ولم يعد مجديا مطالبة رئيس الحكومة الجديد بالجواب عما جرى، محمّلا المسؤولية للأمانة العامة برمّتها”.

وأضاف أفتاتي الذي كان يتحدث مساء الأحد الماضي، خلال الملتقى السياسي الأول لشبيبة العدالة والتنمية بسطات أن “حزب العدالة والتنمية لم يكن جاهزا لانتخابات سابقة لأوانها”، ودعا أعضاء “حزب المصباح” إلى التوجه نحو التأهيل وتجديد النخب والتأطير، كما لفت إلى أن “الحزب عصيّ على الإفساد أو التهميش أو التقسيم”، ولفت المتحدث ذاته إلى أن تجربة إزاحة اليوسفي بعد حكومة التناوب التوافقي توجت بتقسيم وإضعاف حزبه وهو ما لم يحدث بالنسبة لحزب العدالة والتنمية والذي رغم إزاحة زعيمه يستمر في قيادة الحكومة. وأوضح المتحدث ذاته، أن “احترام إرادة الناخبين يتم عن طريق عدم المس بالاقتراع، ثم اختيار رئيس حكومة احتضنوه بشكل نسبي من خلال الأصوات المعبر عنها، ثم إعطائه الفرصة لعقد تحالفاته بشكل حر وشفاف ونزيه، وتشكيل فريق منسجم للقطع مع الازدواجية التي كانت سائدة”. وهو ما يجعل رئيس الحكومة “يملك فريقا وبرنامجا للاستمرار في الإصلاحات الأخرى المتفرعة عن الإصلاحات السياسية، كالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في أفق التقرّب أكثر من العدالة الاجتماعية”.

هشام الأزهري (سطات)

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