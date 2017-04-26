الجزائر تجدد هجومها على المغرب بخصوص السوريين

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، تصريحا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء، بخصوص اتهامات المغرب للجزائر حول اللاجئين السوريين، قال فيها إن “الأمر يتعلق بموضوع حساس ودقيق لا يجوز إطلاقا المتاجرة به”.

وأضاف لعمامرة في تصريح للصحافة على هامش محاضرة حول “حرية المعتقد في الجزائر”، نظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن “الجزائر لم تكن سباقة في إبلاغ الرأي العام بهذه الحادثة على الحدود، رغم أنه كان لدينا المعلومات من مصالحنا الأمنية بكل دقة”.

وأبرز الوزير الجزائري، أن “تعامل وزارة الشؤون الخارجية مع الموضوع جاء كرد فعل على تصرف الأشقاء في المغرب. هذا الموضوع إنساني حساس ودقيق ولا يجوز إطلاقا المتاجرة بمأساة اللاجئين والأشقاء السوريين”.

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