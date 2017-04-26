هولاند يوشح مغربية

وشح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ،سعاد الرحموني الطيب، وهي فرنسية من أصل مغربي، مديرة إذاعة مونتي كارلو الدولية بالميدالية الوطنية من درجة فارس وذلك خلال حفل نظم مؤخرا.

وأكد فرانسوا هولاند في كلمة بالمناسبة أن الرحموني أفلحت خلال قيادتها لهذه الوسيلة الإعلامية في بث روح التجديد كما انطلقت ضمن مسار للتطوير الرقمي من أجل التواصل مع كافة المستمعين المحتملين.

وأشاد الرئيس الفرنسي بالتزام سعاد الطيب غداة الاعتداءات التي استهدفت أسبوعية (شارلي إيبدو)، مذكرا بأن طواقم إذاعة مونتي كارلو الدولية ساهموا في إحياء أسبوع وسائل الاعلام بالمدارس.

وقال الرئيس الفرنسي مخاطبا مديرة اذاعة مونتي كارلو الدولية ” سعاد الطيب أنت فرنسية من أصل مغربي، ولاشك أنك فخورة بهذا الانتماء المزدوج، وهذه الجنسية المزدوجة، وهو ما يمكنك من إسداء خدمة كبيرة لفرنسا من خلال ما تضطلعين به من دور على رأس هذه الاذاعة”.

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