مناهضو خطة التقاعد “يسخنون” ضد العثماني

دعوا إلى إضراب وطني بعد ثلاثة أيام من فاتح ماي وموظفون يتهمون النقابات بالمقايضة

يستأنف المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد نشاطه الاحتجاجي بعد أيام من تنصيب حكومة سعد الدين العثماني الذي سارع إلى الاتصال بزعماء المركزيات النقابية لعقد أول جلسة حوار اجتماعي في عهده من المقرر أن تعقد اليوم (الاثنين) بالرباط، في الوقت الذي انتهى محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، من جولة التعارف بمقرات النقابات.

ودعا المجلس الوطني إلى خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات ذات الطابع الإداري، مرفوقا بمسيرة وطنية واعتصام أمام مقر البرلمان بالرباط يوم 4 ماي المقبل، مجددا تشبثه بخيار التصعيد إلى حين “إسقاط المخطط التخريبي للتقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، مع الاستمرار في التنسيق والعمل المشترك مع كل الهيآت والحركات الاجتماعية المناضلة في إطار التضامن، وذلك في سبيل “توحيد النضال الميداني للدفاع عن الحرية والكرامة ومن أجل العدالة الاجتماعية.” وأوضحت التنسيقية أنها ستكشف عن تفاصيل وحيثيات الإضراب خلال ندوة ستنظمها بالرباط في الأيام المقبلة، بعد التواصل مع جميع الهيآت السياسية حول ملف التقاعد، والتنسيق في ما بينها على ضوء ملاحظات وتوصيات اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد. ودعت التنسيقية الموظفين إلى السهر على جمع العرائض الاحتجاجية من أجل الترافع بها أمام السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

من جانبهم، يتحرك عدد من موظفي قطاعات الصحة والتعليم والعدل والمالية في جميع الاتجاهات من أجل إعادة مشروع إصلاح التقاعد إلى طاولة النقاش، بعد مهزلة التصويت عليه في الهزيع الأخير من عمر الحكومة السابقة، وتورط أحزاب ونقابات “وطنية” في مسرحية مدفوعة الأجر.

وقال الموظفون إن حكومة عبد الإله بنكيران قايضت بعض زعماء المركزيات النقابية بصرف النظر عن مشروع النقابات، مقابل قبولهم بالتصويت على مشروع التقاعد، في إطار صفقة مشبوهة تمت على حساب الفئات المسحوقة.

وقال الموظفون إن بنكيران استغل بذكاء حالة التشرذم التي تطبع المشهد الحزبي والنقابي وسيادة الانتهازية والتهافت على المناصب والمصالح الذاتية، لتمرير أخطر مشروع في تاريخ المغرب، ستظهر آثاره الوخيمة على أجيال من المتقاعدين، أفنوا زهرة عمرهم في الوظيفة العمومية، وسيغادرونها بدراهم معدودة لا تكفي لسد الرمق، في ظل الزيادات الصاروخية في الخدمات الأساسية والمواد الغذائية، وتزامن فترة التقاعد مع الأمراض المزمنة. وأكد الموظفون أن المتقاعدين الملتزمين بأداء مستحقاتهم لدى الصندوق منذ 1957، عكس الدولة، هم الذين سيدفعون الفاتورة غاليا من معيشهم وحياتهم، حين سيطبق في حقهم الثالوث الملعون (رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، ورفع نسبة الانخراط من 4 إلى 10 ثم 14 في المائة، واحتساب 8 سنوات الأخيرة معدلا للاستفادة من المعاش، بدل احتساب الراتب الأخير).

وأوضح الموظفون أن المتقاعدين المزدادين بين 1952 و1956 سيستفيدون من معاش الأجرة الأخيرة، بينما سيحرم زملاؤهم المزدادون بين 1957 و1960 من ذلك، أي حرمانهم من 30 في المائة من راتبهم (بمعنى أن الموظف الذي كان يتقاضى في آخر راتب له 5000 درهم لن يحصل في تقاعده إلا على 3500 درهم فقط).

وفي وقت نوه الموظفون بالعمل الذي قامت به لجنة تقصي الحقائق وما كشفته من معطيات وصفوها بالخطيرة، طالبوا الحكومة الحالية بالتراجع عن هذه الخطة، أو مراجعتها على الأقل في اتجاه إنصاف المتقاعدين الذين قد يقبلون بزيادة سنوات العمل إلى 63 سنة، لكن لن يقبلوا باقتطاعات مجحفة في حقهم، واحتساب معدل أجور ثماني سنوات، بدل الراتب الأخير.

يوسف الساكت

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