اعتصام تحت الأرض بـ700 متر

حذرت مصادر نقابية من كار ثة إنسانية جديدة بمناجم جبل عوام بمريرت بإقليم خنيفرة، بعد رفض 30 عاملا ترك معتصمهم تحت الأرض بعمق700 متر، والتهديد بخوض إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من الجمعة الماضي، فيما يعتصم 120 عاملا آخر خارج المنجم، للمطالبة بالتطبيب ووضع حد لما وصفوه بوحش مقاولات المناولة.

ويتواصل اعتصام وإضراب حوالي 150 عاملا من عمال مناجم جبل عوام بمريرت بإقليم خنيفرة، منذ الخميس الماضي، 30 منهم تحت الأرض بعمق700 متر، و120 في مواقع فوق الأرض بإغرم أوسار وسيدي أحمد، وكلهم يطالبون بتنزيل مضامين اتفاق سابق مع إدارة الشركة بحضور عامل الإقليم ومدير الطاقة والمعادن.

وقال عبد الرحيم الصحراوي، الكاتب المحلي لنقابة عمال المناجم بجبل عوام، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في اتصال هاتفي أجرته معه “الصباح”، إن المعتصمين تحت الأرض سيخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من الجمعة الماضي، وإنهم مصرون على تنفيذ خطوتهم الاحتجاجية رغم مواجهة خطر الموت في هذا المكان الخطر، والذي لم يغادروه منذ الخميس الماضي، وذلك احتجاجا على تجاهل الشركــــــــــــة فتح حوار مع الممثلين النقابيين للعمال، كما يحتجون على السلطات المحلية، التي سبق أن حضرت توقيع محضر اتفاق السنة الماضية، لم يطبق منه أي بند.

وحسب النقــابي نفســه، فــإن عمالة خنيفرة احتضنت سابقــا اجتمــاعا تكلل بتوقيــع محضر اتفاق، وعاد العمال إلى بيوتهم وهم يأملون أن تنزل بنوده على أرض الواقع، غير أنه بعد مرور عدة أشهر تبين أن الاجتماع جاء لامتصاص غضب العمال، وفك اعتصام سابق لهم.

ويطالب المعتصمون بتطبيق بنــود مدونة الشغل والقـــانون المنجمي، وضمان التطبيب ل700 عامــل، أغلبهم يعانـــون أمراضا تنفسية وأخرى في المعـــدة وفــي الحنجرة والأذن، نتيجة ظروف العمل في المناجــم، كمــا يطالبون بتحسين الأجور وتوفير مرافق اجتماعية للعمال، والضـــرب على أيـــادي مقــــاولات المناولة، التي لا تحترم القوانين الجاري بها العمل، والتي “تحـــول العمال إلى عبيد”، خاصة أن 400 منهم تابعون لها، فيما الباقون مرسمون.

وتحارب مقاولات المناولة الانتماءات النقابية، حسب المسؤول النقابي نفسه، مضيفا أنها تمارس ضغوطات أكبر على الممثلين النقابيين للعمال، لجعلهم عبرة للآخرين، ودفعهم إلى مقاطعة النقابات.

ضحى زين الدين

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