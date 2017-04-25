القرض الفلاحي يطلق الرابط الإلكتروني

أعلن طارق السجلماسي، الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي عن إطلاق خدمة مبتكرة لفائدة الفلاحين وسكان الوسط القروي، تتمثل في رابط أوتوماتيكي، يمكن الفلاحين البعيدين عن وكالات القرض الفلاحي من استعمال الخدمات البنكية من خلال محلات قريبة منهم.

وأوضح السجلماسي، في ندوة صحافية نظمت بالمعرض الدولي للفلاحة، الأربعاء الماضي، أن هذه الخدمة الرقمية الجديدة، تهدف إلى التقرب أكثر من الفلاح الصغير، وتوسيع الانخراط في الخدمات البنكية، دون عناء التنقل إلى المدينة، “فلا يعقل أن يظل سكان المدن هم المستفيدون لوحدهم من الخدمات التكنولوجية في معاملاتهم البنكية”.

وأكد الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي أن هذا النوع من الوكالات الصغيرة يسعى إلى تقديم خدمة القرب، ولا يكلف البنك إيفاد خبراء إلى مختلف مناطق المغرب العميق، ويمكن من خلال الربط الاوتوماتيكي، الجواب عن حاجيات الزبون، وتمكينه من القيام بعمليات السحب أو إرسال حوالات دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالة، ولقاء مسؤوليها مباشرة، وهي تجربة استخدمت في الهند.

وأوضح مسؤول في المؤسسة أن هذه الخدمة تتماشى مع مهمة القرض في ضمان الإدماج المالي للوسط القروي، وجعل الخدمات البنكية سهلة الولوج بالاقتراب أكثر من السكان القرويين، وتقديم الخدمة لزبنائه أينما كانوا.

واستعرض مسؤول المؤسسة التصور الجديد للوكالات المبتكرة وغير المسبوقة، من خلال الرابط الالكتروني الرقمي، الذي يعتبر نقطة بيع مجهزة بآليات من أرقى التكنولوجيات، تسمح بتوفير الخدمات المالية، مع الحفاظ على الاتصال البصري بين الزبون والمكلف به في البنك.

وتمكن الخدمة الجديدة المستعمل عبر “الويبكام” من تبادل المعلومات مع المسؤول بالبنك، الذي يقدم له الخطوات التي يجب اتباعها، حسب نوع العملية التي يرغب فيها، سحبا أو إرسال حوالة أو إيداع مبالغ نقدية أو تحصيل شيك، أو أداء فواتير، بل وحتى فتح الحساب، أو طلب معلومات.

برحو بوزياني (موفد الصباح إلى مكناس)

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