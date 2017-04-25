فرنسا تشيد بعودة العلاقات بين المغرب وكوبا

أشادت فرنسا اليوم الثلاثاء بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال في لقاء مع الصحافة ” نشيد بهذا التطور الايجابي”.

وأعادت المملكة المغربية الجمعة الماضي، علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية كوبا، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وتم بهذا الخصوص توقيع بلاغ مشترك بين البعثات الدائمة للبلدين لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، يهم، أساسا إعادة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء، بحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية من أجل دبلوماسية استباقية ومنفتحة على شركاء ومجالات جغرافية جديدة .

وفي هذا السياق، تفضل جلالة الملك، نصره الله، بإعطاء تعليماته السامية لفتح سفارة للمملكة المغربية في هافانا قريبا .

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