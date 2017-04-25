قراصنة روس يهاجمون انتخابات فرنسا

قالت صحيفة “20 دقيقة” الفرنسية، إن حسابات مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون، تعرضت للقرصنة في الفترة الأخيرة، بناء على معطيات حصرية دقيقة.

وأضافت الصحيفة نفسها، أن القراصنة روس، ويحاولون اقتحام حسابات ماكرون، مرشح الوسط، بطرق مختلفة، كما فعلوا في وقت سابق مع هيلاري كلينتون في الانتخابات الأمريكية، لصالح الفائز دونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة “تريند ميكرو”، المكلفة بالأمن الإلكتروني، تتوفر على دلائل تدين مؤسسة قرصنة روسية تدعى “فونسي بير”، تعمل لصالح موسكو.

وقال مسؤولون في حملة ماكرون، إن الأخير لديه شكوك في محاولة قرصنة حساباته الإلكترونية، فيما يؤكد آخرون أنهم يحاولون مقاومة ذلك.

وتأهل ماكرون للدور الثاني الحاسم في انتخابات الرئاسة الفرنسية، إذ سيكون عليه تجاوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

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