بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، بجميع المدارس الابتدائية، مبرزة أنها ستستمر إلى غاية 15 يونيو 2017، وذلك حرصا على توفير شروط انطلاق الدراسة لموسم 2017-2018 في التاريخ المحدد لها، ومن أجل ضمان الحق في التمدرس للجميع وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص.

ودعت الوزارة في بلاغ لها، أمهات وآباء وأولياء الأطفال البالغين 6 سنوات على الأقل، أي مواليد سنة 2011 وما قبل، وكذا الأطفال المزدادين إلى غاية 31 مارس 2012 إلى المبادرة بتسجيل أبناهم بإحدى المدارس القريبة من محل سكناهم، داخل هذه الآجال.

أما بالنسبة لإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي الثانوي، فستجرى، حسب البلاغ، ما بين 4 و10 يوليوز 2017، على أن تتم بسلك التعليم الثانوي التأهيلي خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 20 يوليوز 2017، مباشرة بعد اختبارات الدورة الاستدراكية.

وأشارت الوزارة إلى أنه، خارج الآجال المحددة سلفا، ستتم معالجة طلبات التسجيل حسب ما تتيحه الخريطة المدرسية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، مضيفة أنه يمكن الاستفسار حول مختلف العمليات والإجراءات الخاصة بعمليتي التسجيل وإعادة التسجيل لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبالمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية.

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