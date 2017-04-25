الريال يبحث عن بديل زيدان

قالت صحيفة “أس” الإسبانية، إن ريال مدريد بدأ البحث عن بديل للمدرب زين الدين زيدان، بعد الهزيمة القاسية في الكلاسيكو أمام برشلونة بثلاثة أهداف لاثنين، نهاية الأسبوع الماضي.

ورغم تحقيقه لألقاب مهمة رفقة الريال في فترة وجيزة، أكدت الصحيفة أن زيدان بات يعيش آخر لحظاته مدربا للريال، إذ اتصلت إدارة الفريق بخواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، والفائز بكأس العالم 2014.

وتريد إدارة الريال تجديد دماء الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بإجراء تغييرات مهمة تخص الطاقم التقني وبعض مراكز اللعب بالفريق الأول، إذ سيتستغني على لاعبين وتنتدب آخرين.

وتحوم شكوك حول بقاء زيدان وطاقمه، ثم الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز والإسباني إيسكو والدولي الفرنسي كريم بنزيمة ودانيلو وبيبي وغيرهم.

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