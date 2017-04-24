باحث: الملك يرعى دبلوماسية مغربية رائدة

أكد الكاتب والمحلل السياسي الأردني، نبيل الشريف، أن القرار الذي اتخذه المغرب بإعادة علاقاته مع كوبا، يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس النظرة الريادية للدبلوماسية المغربية التي رعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف الشريف، الذي شغل سابقا منصبي وزير للإعلام، وسفير لبلاده بالمغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي لتشكل حالة متقدمة من الرؤية للواقع السياسي الذي يعيشه العالم اليوم، والذي تجاوز موضوع الاعتبارات الإيديولوجية الضيقة، حيث إن ما يجمع بين دول العالم أكثر بكثير مما يفرقها.

وأشار إلى أن العالم عانى طويلا من وراء الإنغلاق والتمترس، وكذا الإعتبارات العقائدية أو الإيديولوجية التي عفا عنها الزمن، معتبرا بذلك أن كل دول العالم المتقدمة تنظر إلى علاقاتها مع الدول الأخرى من زاوية المصلحة والتبادل التجاري والسياسي والثقافي.

واعتبر في هذا الصدد، هذه الخطوة التي قام بها المغرب مكسبا، ليس للمملكة فقط ولكن أيضا لمجموعة الدول العربية والإفريقية في كيفية التعاطي الواقعي مع عالم اليوم، مبرزا أن المغرب لم يتوقف عند الهوية العقائدية لكوبا بل بعث رسالة تسامح وانفتاح واعتدال إلى هذا البلد وإلى العالم كله من خلال هذه الخطوة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الأردني إنه بعد الدينامية والتقدم الحاصل على مستوى إفريقيا، “نرى المغرب الآن يحدث تقدما آخر في أمريكا اللاتينية من خلال العلاقات الدبلوماسية التي قرر إقامتها مع كوبا”.

وأضاف “نحن في عالمنا العربي الإسلامي ودول العالم الثالث معنيون جدا بالتواصل مع الآخرين لأننا نعاني من التشويه الذي لحق بصورتنا من خلال الأعمال المتطرفة، وهذا تصحيح لا يمكن أن يتم إلا من خلال وجودنا على الأرض وتواصلنا مع الناس ونقل رسالتنا إلى العالم”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ما فعله المغرب يسهم في هذا الإطار إسهاما كبيرا من خلال وجوده ووجود سفارته في هافانا وتفاعله مع المواطنين هناك.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قد أفادت، في بلاغ لها، أن المملكة المغربية أعادت، يوم الجمعة الماضي، علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية كوبا، مؤكدة أن هذا القرار يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية من أجل دبلوماسية استباقية ومنفتحة على شركاء ومجالات جغرافية جديدة.

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