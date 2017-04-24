أندية البطولة تحصل على مليار و780 مليون

صرفت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، ما مجموعه 17.8 مليون درهم، أي مليار و780 مليون سنتيم، لأندية القسم الأول من البطولة الوطنية، تتجلى في المنحة السنوية للأندية.

وتوصلت فرق بطولة القسم الثاني ب 10.9 مليون درهم، فيما نالت فرق القسم الأول هواة 8.9 مليون درهم، وفرق القسم الثاني هواة 9 ملايين درهم.

ومن شأن هذه المنحة أن تنعش خزينة أغلب الفرق التي تعيش أزمة مالية خانقة.

وقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في وقت سابق، بصرف الشطر الأخير لكل من أندية كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة.

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