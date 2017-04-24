اتحاد طنجة يراسل الجامعة بسبب العنصرية

بعث نادي اتحاد طنجة، رسالة غاضبة إلى رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، بعدما تعرض لاعبه السنغالي تيون اسيانو إلى هتافات عنصرية، نهاية الأسبوع الماضي، في المباراة التي لعبها الفريق بملعب أولمبيك خريبكة، برسم الدورة 25 من البطولة الوطنية، وانتهت بفوز الفريق المستقبل.

وندد المكتب المسير لاتحاد طنجة، ب”التصرف اللارياضي لبعض الجماهير الخريبكية وصافرات الاستهجان الهمجية والعنصرية اتجاه السنغالي تيون اسيانو”، إذ اعتبرها الفريق “سابقة في ملاعب البطولة الوطنية”.

وطالب الفريق الطنجي، “بفتح تحقيق في الحالة”، علما أن الحكم عبد الرحيم اليعقوبي، أوقف المباراة لدقائق بعدما رمى اللاعب نفسه الكرة في اتجاه الجماهير التي وجهت له الإهانة.

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