الإثنين 24 أبريل 2017
بالصور .. محاولة انتحار سيدة وسط الرباط

مقالات ذات صلة

1 تعليق

  1. 1

    محمد إمياس

    بسم الله الرحمان الرحيم
    اولا وقبل كل شئ انها العقيدة الفاسدة الانتحار ليس الحل
    تاني هاد الناس المسؤولين الله يهديهمم على الناس الضعفاء
    لانها لو انتحرت ماحجتها امام الله عز وجل السكن!!!!!!
    احكوا لها قصة سينا عيسى عليه السلام هل كان له سكن رغم اتساع الاماكن وشساعتها

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2016

Desktop Version Mobile Version