بالصور .. محاولة انتحار سيدة وسط الرباط

نجح رجال الوقاية المدنية قبل قليل، من إنقاذ سيدة تدعى “عائشة” من أعلى عمود كهربائي، كانت تهدد بالانتحار منذ ساعات بالرباط.

ونقلت السيدة إلى اقرب مستشفى لتلقي العلاج، بعدما ظهر عليها التعب جراء بقائها فوق العمود ساعتين.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن المعنية بالأمر حاولت الانتحار بعدما توصلت بحكم بإفراغ منزل كانت تقطنه بالمدينة نفسها.

وحسب المصادر نفسها، فإن عائشة تنحدر من القنيطرة، ووجدت صعوبة في إقناع المحكمة بعدم إفراغها من مسكنها.

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