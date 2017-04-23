بث مباشر .. الوداد vs الرجاء

تابعو ا معنا مباشرة وحصريا، كل أطوار ديربي الوداد الرياضي والرجاء الرياضي دقيقة بدقيقة من ملعب محمد الخامس.
15:05
تفتيش الجماهير عند أبواب الملعب بسكل صارم، وعملية الولوج للملعب سليمة.
15:15
الأمن يبدأ في إغلاق بعض الأبواب بسبب امتلاء أغلب المدرجات.
15:21
إليكم تشكيلة الفريقين:
الوداد
زهير العروبي /عبد اللطيف نصير /أمين عطوشي /مرتضى فال /إبراهيم النقاش /محمد أوناجم /ويليام جيبور /وليد الكرتي /أشرف بنشرقي /أنس لمرابط/ صلاح الدين السعيدي
الرجاء
أنس الزنيتي /عمر بوطيب /جواد الياميق /ليما مابيدي /عبد الإله الحافيضي /بدر بانون /سعد اللمطي /مومي هيلاري/عبد الجليل جبيرة /الراقي عصام /الواصلي زهير
15:50
حضور محمد بودريقة رئيس الرجاء السابق في المنصة المخصصة لكبار الضيوف بعدما وجهت له إدارة الوداد الدعوة
15:55
الأمن يخلي جنبات الملعب من الجمهور
15:57
البث المباشر للمباراة