بث مباشر .. الوداد vs الرجاء

يتهيأ سعد الدين العثماني، وفريقه الحكومي، للمرحلة الأصعب والأهم في المسلسل السياسي الذي انطلق منذ أكتوبر الماضي بتنظيم ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور حول البرنامج الحكومي حجر زاوية ومكتسبا ديمقراطيا، وخص تدابير عرضه ونقاشه والمصادقة عليه بفصل كامل (الفصل88). فالأغلبي... اقرأ المزيد