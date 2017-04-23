صور الانتخابات الرئاسة الفرنسية

مرت الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى حدود الساعة، في أجواء عادية، إذ حققت البلاد نسبة مشاركة كبيرة في منتصف نهار اليوم الأحد، وصلت إلى 28.56 في المائة.

وصوت كل الفرنسيين على 11 مرشحا لنيل رئاسة فرنسا، إذ قالت بعض المصادر الصحافية الفرنسية أن إيمانويل ماكرون ومارين لوبن وجون لوك ميلينشون الأوفر حظا من أجل المرور إلى الدور الموالي.

ودعا الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا هولاند، الناخبين إلى “الاثبات أن الديموقراطية أقوى من كل شيء”، وذلك لدى الادلاء بصوته قبل ساعات.

وقال هولاند الذي صوت في تول معقله الانتخابي السابق وسط فرنسا، “بالنسبة إلى الفرنسيين أعتقد أن أفضل رسالة يمكنهم توجيهها هي أن الديموقراطية أقوى من كل شيء”.

وتنظم الدورة الأولى من الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة خشية وقوع اعتداءات بعد ثلاثة أيام من هجوم جهادي في قلب باريس أوقع قتيلا.

وقال المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، أحد المرشحين الأوفر حظا “من الأساسي الاقتراع في المراحل التي نعيشها”. والتقط الصحافيون صورا له مع زوجته بريجيت أمام مكتب اقتراعه في توكيه حيث يملكان مقر إقامة.

أما مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، فصوتت في إينان-بومون معقل حزبها الجبهة الوطنية شمال البلاد، وقبل وصولها تظاهرت ست ناشطات من فيمن عاريات الصدر لإظهار معارضتهن لها.

وصوت مرشح اليمين فرنسوا فيون في حي راق غرب العاصمة قبيل الظهر. وكانت زوجته بينيلوب صوتت لدى فتح صناديق الاقتراع في سوليسم (غرب) مع اثنين من أولادها الخمسة.

ورغم استطلاعات الرأي غير الواعدة، قال المرشح الاشتراكي بونوا آمون إنه يشعر ب”الطمأنينة” بعد تصويته في تراب في المنطقة الباريسية. وأضاف “عندما نخوض حملة جيدة علينا ألا نشعر بالندم”.

كما التقط الصحافيون صورا للمرشحين الاخرين غير المعروفين كمرشح الحزب الجديد المناهض للرأسمالية فيليب بوتو.

وكان جان لوك ميلانشون من اليسار الراديكالي، آخر المرشحين الذين أدلوا بأصواتهم بعد أن انتظر في طابور أمام مركز اقتراعه في إحدى مدارس العاصمة.

صور من أ.ف.ب

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