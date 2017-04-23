نواب من “بيجيدي” يستهزئون بالعثماني

استهزِأ نواب من فريق العدالة والتنمية، ضمنهم من يوجد في الصف الأول، بسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عندما كان يقدم برنامج حكومته الذي طغى عليه “الإنشاء”، أكثر من لغة الأرقام.

وعاينت “الصباح”، ثلاثة نواب كانوا يجلسون قرب الصحافيين، وهم يضحكون ويتبادلون حديثا غارق في السخرية، خصوصا عندما كان العثماني يرتكب بعض الأخطاء النحوية، وسمع نائب برلماني يتحدر من الدار البيضاء الكبرى يقول لبرلماني عضو في الأمانة العامة للعدالة والتنمية “ومال هاذ خيي بدأ حديثه بالشلحة، كان عليه يتكلم أيضا بالحسانية”. وعندما كانت كلمة العثماني الذي أعلن فتح أبوابه أمام خدام “صاحبة الجلالة”، تواجه بالتصفيقات الحارة حتى من طرف نواب “البام”، كان نائب برلماني لولايتين من “المصباح”، يتهكم على العثماني، ويقول “سبحان الله صيفنا ولا شتوا، وأن البامجيين ولاو أصدقاء رئيس الحكومة “.

وقال برلماني من فريق العدالة والتنمية كان يتحدث إلى “الصباح”، تعليقا على ما بدر من تصرفات من نواب فريقه تجاه رئيس الحكومة “كان الله في عون الدكتور العثماني الذي تنتظره حروب داخلية، سواء من داخل الفريق النيابي، و الأمانة العامة للحزب، أو من خلال تحرشات أنصار بنكيران، الموجودين في مختلف تنظيمات الحزب”.

ولم يترك برلمانيون من “بيجيدي” لم يسعفهم الحظ في الاستوزار، الفرصة تمر، دون أن يشرعوا مبكرا في قصف البرنامج الحكومي، واتهامهم للعثماني بقبول “برنامج” عزيز أخنوش، رغم محاولته جبر خواطر أتباع بنكيران، عندما قال إن حكومته ستواصل الإصلاحات التي دشنها رئيس الحكومة السابق. وقال قيادي من “المصباح”، عندما سألته “الصباح” عن رأيه في البرنامج الحكومي الذي قدمه العثماني، إنه “برنامج محمل برتابة مملة وبرودة قاتلة، تعكس السياق الخاص الذي تحكم في تشكلها”. ولم يستعمل العثماني كلمات “شعبوية” لجلب أنظار البرلمانيين، وتحدث بلغة واقعية، عكس سلفه الذي كان بارعا في “التهريج”.

ولم ينتظر حزب “البام”، طويلا، إذ قصف مبكرا البرنامح الحكومي، وقال حسن التايقي، القيادي البامي اليساري المقرب من إلياس العماري، إن البرنامج الحكومي رفض التفاعل مع العديد من الانتظارات الملحة التي تندرج ضمن الأولويات المجتمعية. وقال التايقي، وهو يعلق على البرنامج الحكومي “لم نتلمس في البرنامج أي إشارة إلى معيقات الإصلاح التي لازمت حكومة بنكيران، لنكاد نجزم بأن كل الآمال ستتبخر في إحداث القطيعة مع الممارسات السلبية التي ارتبطت بتجربة بنكيران.

ودعا “البام” على لسان التايقي، العثماني إلى تصحيح العلاقة بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، وفي مقدمتهم المعارضة البرلمانية. واستغرب “البام” تأكيد البرنامج الحكومي أكثر من مرة وبشكل مبالغ فيه، على مبدأ الاستمرارية، وغاب في متنه أي خطاب يرمي إلى إحداث القطيعة مع العديد من السياسات العمومية الفاشلة. وكشف المصدر نفسه، عن صمت مطلق في العلاقة مع شعار محاربة الفساد التي زينت به حكومة بنكيران برنامجها، وراهنت عليه في ولاية بنكيران، ما يطرح أكثر من استفهام حول هذا الصمت.

عبدالله الكوزي

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