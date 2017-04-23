إخلاء مراكز اقتراع بفرنسا بسبب سيارة مشبوهة

أوضحت وزارة الداخلية الفرنسية، إن الأمن اضطر إلى إخلاء مراكز اقتراع صباح اليوم الأحد، في بيرزانسون بشرق فرنسا، بعد معلومات عن وجود سيارة مسروقة ومشبوه في أمرها.

وأضافت الوزارة أن محرك السيارة كان يعمل رغم أنها كانت فارغة، ما استدعى تدخلا أمنيا عاجلا.

ونقلت وكالات إن السيارة تحمل لوحة أرقام مزيفة، إذ تم استدعاء خبراء متفجرات لفحص السيارة.

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى غاية منتصف النهار، بلغت 28.56 في المائة.

ووضعت وزارة الداخلية خطة أمنية غير مسبوقة، مع الاعتماد على عناصر من الجيش خوفا من أي اعتداء إرهابي.

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