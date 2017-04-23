طقس الاثنين .. انخفاض درجة الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ليوم غد الاثنين، تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط حيث يحتمل نزول بعض الأمطار الخفيفة خلال الصباح.

وستنمو ابتداء من الصباح بعض السحب الغير مستقرة لتأخذ مع مرور الوقت طابعا عاصفيا لا سيما خلال الظهيرة والمساء مع نزول زخات مطرية فوق مناطق الريف، السايس ،هضاب الفوسفاط ووالماس ،الأطلس/ سهول تادلة، الحوز ، والسفوح الشرقية . عدا ذلك ستكون السماء غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية ومشمسة بالجنوب.

وستترأجح درجات الحراة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 14 و19 درجة بالسهول وبجنوب البلاد، وستكون ما بين 19 و 22 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة .

وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الانخفاض الطفيف بالمناطق الشمالية، وستبقى دون تغيير يذكر بالجنوب. وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة ورأس سيم، وقليل الهيجان الى هائج ما بين العيون وبوجدور، وهائجا بباقي المناطق.

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