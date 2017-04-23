وقال الكومودور ليونارد ليني، من فرقة العمل المشتركة للأسد الأفريقي، في تصريح، “نحن متحمسون لإجراء التدريب مع شركائنا المغاربة، يمكننا الأسد الأفريقي من تعزيز قدراتنا العملية في بيئة تبقى سمحة، مع أنها غير مألوفة”.

وتجري مناورات “الأسد الإفريقي” بقيادة قوات المارينز بأوربا وإفريقيا وبرعاية “قيادة الولايات المتحدة بأفريقيا”، بدعم من قوات المارينز بالولايات المتحدة، والجيش الأميركي والبحرية الأميركية والقوات الجوية الأميركية وحرس الجو الوطني بولايتي يوتا وكنتاكي.

وأوضح الكومودور ليني أن التدريب يمنح لأعضاء “قواتنا تجربة العمليات المشتركة والمجتمعة، لدعم التعاون الإقليمى مع الدول الإفريقية والشركاء الأمنيين من دول متعددة”.

ومن المنتظر أن تنتهي التمرينات يوم 28 أبريل، مع عودة جميع القوات الأميركية إلى قواعدها عند ختام المناورات.

سكاي نيوز