ترامب: اعتداء باريس سيقلب انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن اعتداء باريس سيكون له تأثير “كبير” على الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجرى جولتها الأولى بعد غد الأحد.

وكتب الرئيس الأميركي بعد الهجوم على جادة شانزليزيه في باريس، حيث قتل ليل الخميس شرطي “هجوم إرهابي في باريس. إن الشعب الفرنسي لن يقبل هذا الامر كثيرا. سيكون له تأثير كبير على الانتخابات الرئاسية”.

وتنبى إطلاق النار تنظيم الدولة الإسلامية الذي قدم المهاجم كواحد من “جنوده”.

وقتل المهاجم وأصيب اثنان من رجال الشرطة كما جرحت امراة من المارة.

ويأتي هذا الهجوم في سياق انتخابات رئاسية غير حاسمة للغاية في حين شهدت فرنسا العامين 2015 و 2016 موجة غير مسبوقة من الاعتداءات أسفرت عن مقتل 238 شخصا.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع اعتقال رجلين يشتبه في تخطيطهم “لعمل عنف وشيك”.

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