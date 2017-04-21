نفقات الطعام تلتهم ثلث الأجور

إكراهات الوقت والمسافة أنعشت رواج المطاعم

تحول الأكل خارج البيت من موضة إلى ضرورة حياتية، خصوصا بالنسبة إلى الموظفين والأجراء، الذين لم يجدوا بدا من تناول أغلب وجبات اليوم بالقرب من فضاء العمل، يتعلق الأمر تحديدا بوجبتي الإفطار والغذاء، ذلك أن ضيق الوقت وبعد المسافة، أجبرا هذه الشريحة المجتمعية على ريادة المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، وكذا وجهات “الفاست فود”، ما فتح الباب أمام تدفق الاستثمارات على خدمات الطعامة، التي تحولت إلى مجال تجاري مربع، مع هامش مخاطر متدن.

في المثلث الذهبي بالبيضاء، بين شارعي الزرقطوني وأنفا، انتشرت المطاعم ومحلات الوجبات السريعة “السناك” مثل الفطر، بعد تزايد الطلب على خدمات الطعامة الجاهزة من قبل الموظفين والأجراء، إذ تمتص ميزانية الأكل خارج البيت ثلث الأجر الشهري (30 %)، لموظف يتقاضى راتبا بقيمة ستة آلاف درهم، أي حوالي ألفي درهم، حسب سعيد طالبي، “كوتش مالي”، موضحا أنه يتلقى مجموعة من التساؤلات من قبل زبنائه، خصوصا خلال الدورات التكوينية المنظمة لفائدة موظفي بعض شركات القطاع الخاص، حول كيفية معالجة الاختلال المالي في الإنفاق على الطعام.

ويشدد طالبي، على ارتفاع نسبة الإنفاق على الطعام خارج البيت، بسبب تغير نمط الاستهلاك، واعتماد المؤسسات والمقاولات، خصوصا من القطاع الخاص، على توقيت مستمر مرتبط بالمردودية، وبالتالي لا يجد الموظف الوقت الكافي لمغادرة العمل في اتجاه البيت من أجل تناول وجبة غذاء مثلا، ذلك أن الاستراحة المخصصة لهذا الغرض في بعض الشركات لا تتجاوز مدتها ساعة واحدة فقط، وبالتالي فالعاملون مضطرون للجوء إلى اقتناء الوجبات من المطاعم، خصوصا سريعة التحضير، لغاية كسب الوقت، رغم الكلفة المادية المرتفعة.

ويجتهد الأجراء في العثور على أحسن العروض والصفقات “DEALS” في خدمات الطعامة، بالاعتماد على مواقع التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي، ما حفز بعض علامات “الريسطو/ كافي”، المنتشرة في البيضاء، على إعداد عروض خاصة بأسعار محددة، يتعلق الأمر بعلامة “إكسترا بلات”، تحديدا مطعم المعاريف، الذي يعرض وجبة غذاء على طاولة مفتوحة، وفق نمط “buffet à volonté”، بسعر لا يتجاوز 49 درهما للشخص، وذلك في سياق عرض محدد خلال اليوم، بين الثانية عشرة ظهرا والثالثة عصرا، يشمل طبقين رئيسيين مختلفين يوميا، إضافة إلى طبق تحلية.

ويوضح مسير “إكسترا بلات” المعاريف، أن العلامة التي دخلت المغرب عبر قناة “الفرانشيز”، تعرض وجبات متنوعة كل أسبوع، تحوي اللحم والدجاج والسمك، وتتوفر على معايير جودة عالية، لا تستثني الذوق المميز، الذي يعتبر عامل جذب مهم للزبناء، مشددا على أن صفحة المطعم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تظهر حجم الرضا الذي عبر عنه الزوار، الذين يتراوح عددهم بين 150 زائرا و170 في المتوسط يوميا، معتبرا في السياق ذاته، أن سعر 49 درهما مقابل وجبة متكاملة يظل متدنيا، مقارنة بأسعار تتراوح بين 150 درهما و200 درهم للوجبة ذاتها، لدى مطاعم أخرى.

بدر الدين عتيقي

“ليفريزون” هو الحل

عاينت “الصباح”، خلال جولة في حي المعاريف، وسط البيضاء، إقبالا على المطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة، إذ تكتظ بحلول الظهيرة، فيما تنشط الدراجات النارية، الخاصة بخدمات توصيل الطعام “ليفريزون” مثل النحل، تخيط الأزقة جيئة وذهابا، ذلك أن نسبة كبيرة من الأجراء لا يستطيعون ترك فضاءات عملهم، من أجل تناول وجبات الغذاء في الخارج، ويفضلون الاستفادة منها داخل مقر العمل، إلا أن هذه الخدمة تمثل تكلفة إضافية، يوضح كمال مريد، مسير محل للوجبات السريعة “سناك”، ذلك أنه يضطر إلى إضافة مبلغ يتراوح بين خمسة دراهم وعشرة إلى الفاتورة، علما أن خدمة التوصيل محدود في نطاق جغرافي معين.

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