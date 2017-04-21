ميكروطروطوار

حسب الظروف

لا يمكن الاكتفاء بجواب واحد لأن الأمر يظل حسب الوضعية والظروف التي يجد فيها الشخص نفسه، والنموذج حالتي إذ ينبني تعاملي مع الأكل على الوسطية والاعتدال.

حينما أكون خارج البيت من أجل العمل فإنني أضطر إلى تناول وجبة الغداء من المحلات المختصة في بيعها، رغم علمي أنه لا يمكن مقارنتها بمأكولات البيت الصحية، وحينما أكون داخل بيتي فإنني لا ألتفت لشيء اسمه “سندويتش”، وهذا لا يمنعني من دعوة عائلتي إلى تناول وجبة الغذاء أو أكلة في المساء خلال أوقات إجازتي، فأثناء قيامنا بنزهة نقبل على تناول مأكولات الشارع باعتبارها تندرج ضمن الترفيه عن النفس أو إراحة الأسرة من الروتين اليومي لأجواء المطبخ، مع الحرص على التحري في جودة ما يعرض أمامنا، وهي الخطة التي أتت أكلها مع عالم “ماكلة الزنقة”.

إبراهيم (موظف)

مكره لا بطل

حسب وجهة نظري الخاصة، الأكل خارج البيت ليس ترفيها بل هو ضرورة فرضها عصر السرعة في ظل أجواء العمل والدراسة التي لا تسعف الإنسان على أخذ وقته الكافي للقيام بما يلزمه من حاجيات أساسية ومن بينها تناول الأكل، إذ يكفي القيام بنزهة في الشارع حتى تلاحظ أغلب الناس إما أنها تتناول أكلتها داخل المطاعم والمحلات المختصة، وإما وهي تتحرك بسرعة دون أن تستمتع بما تأكله.

بما أن تناول الطعام خارج البيت أصبح قدرا محتوما بغض النظر إذا كان للضرورة أو الترفيه، فإنه على السلطات أن تكثف من عمليات المراقبة للمحلات المختصة في عرض المأكولات والمطاعم سواء بزيارة مفاجئة لكشف الحقيقة أو من خلال مراسلاتها بشأن المعايير المعتمدة في تهييء المأكولات ومدى مطابقتها للجودة والسلامة المطلوبين حتى لا نطالع أخبار حالات التسمم التي يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم وثقوا في تلك المطاعم.

محمد (عامل)

ضرورة لسد الرمق

تدبير النظام الغذائي صعب جدا، لكنه يحتاج إلى التروي والصبر وترجيح كفة العقل والذكاء، فمن خلال تجربتي في سياقة سيارة أجرة وما يتطلبه ذلك من الاستجابة لطلبات الزبائن، أتأخر عن تناول وجبتي الغذائية إلى حين موعد انتهاء المداومة، إلا انه في أحيان كثيرة أضطر إلى الاكتفاء بتناول “سندويتش” أو النزول بسرعة لأحد المحلات الشعبية من أجل سد رمق الجوع الذي يقف حاجزا أمامي على مواصلة أداء مهمتي بنجاح.

الأكل خارج البيت أصبح في وقتنا الحالي ضرورة أكثر منه ترفيها، لأن الإنسان لو خير لاختار تناول الأكل ببيته رفقة زوجته وأبنائه وهي اللحظات التي لا تقدر بثمن، لكن هذا يظل رأيا وفكرة يتقاسمها الكبار، أما شباب اليوم فإنه يعتبرها ترفيها لأنها تعبير عن ارتقائه الاجتماعي ومتنفسا من صخب المشاكل اليومية التي يعانيها سواء في عمله أو دراسته.

حسن (سائق سيارة أجرة)

أحلاهما مر

بالنسبة إلي التعامل مع الأكل يجعل الذي يوجد خارج البيت إما لعمل أو لدراسة أو لظرف طارئ أو لقضاء أمور إدارية مضطرا للاستعانة بالمطاعم ومحلات الأكل مؤقتا للقضاء على الجوع، رغم علمه أن ما يطلق عليه “ماكلة الزنقة” إذا لم تسبب لك أضرارا فإنها لن تفيدك في شيء، لأنها لا تعد بالطريقة الصحية والسليمة ولا تشتمل على ما يوجد في بيت كل أسرة مغربية.

في ظل العوز المالي فإن الإنسان المغلوب على أمره يجد نفسه بين نارين، فحتى لو أبعد فكرة تناول الطعام خارج البيت للترفيه فإنه سيضطر لتناوله رغما عنه عندما يكون في العمل أو لقضاء أغراضه المستعجلة، وهو ما يجعله لا يستطيع اختيار مطعم في المستوى والاكتفاء بما يعرضه أصحاب المحلات الشعبية من مأكولات، حيث لا يمكنه فرض شروطه الخاصة مادامت إمكانياته المالية لا تسمح له بالتوجه إلى ما هو أفضل، ولهذا يمكن أن أقول إن مسألة الترفيه أو الضرورة سيان بالنسبة إلي لأن أحلاهما مر.

يوسف (حلاق)

إدمان على حساب الصحة

“الماكلة ديال الزنقة ولات ترفيه أكثر من ضرورة” لأنه حينما نرى الإقبال الكبير على المحلات المختصة في بيع المأكولات وكذا المقاهي والمطاعم، يتبين لنا بالدليل على أن المواطن المغربي من كثرة انشغالاته اليومية صار يبحث عن أي فرصة يتنفس فيها الصعداء لنسيان ما قاساه من تعب خلال يومه.

صار المغربي اليوم مدمنا على الأكل خارج البيت رغم وجوده في فترة العطل الأسبوعية أو السنوية لأنه تطبع مع كل ما له علاقة بالترفيه حتى لو كان على حساب صحته.

الحمد لله تعاملي مع النظام الغذائي يجعلني حريصا على تطبيق برنامج صحي يجمع بين الترفيه والضرورة، فحينما أكون خارج البيت لقضاء أمور مستعجلة فإنني أضطر لتناول الأكل بأي مطعم شريطة أن يكون جيدا، أما حينما أفكر في السفر رفقة عائلتي أو التنزه فإنني أختار أماكن منظمة وأختار المطاعم المعروفة بجودة مأكولاتها ومهنية مستخدميها، مع الحرص على التدقيق في ما سأتناوله حتى يكون الترفيه كاملا مائة بالمائة.

من خلال تجربتي أشدد على أن التعامل مع النظام الغذائي صعب جدا، لأنه إذا لم يكن المرء واعيا بما يتناوله فإنه يمكن أن يسلك طريقا تؤثر على مستقبله سواء في الصحة أو إنهاك جيبه.

عبد العزيز (متقاعد)

استقاها : محمد بها – تصوير (عبد اللطيف مفيق)

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