الممرضون يؤزمون القطاع

شلت أطر الصحة، المنضوية في ست نقابات قطاعية، مساء أمس (الأربعاء)، المؤسسات الصحية والاستشفائية، ناعية منظومة صحية قالت إنها لم تعد قادرة على الحفاظ على كرامة العاملين.

بالموازاة، خرج عشرات الأطر الطبية، من مختلف التخصصات والقطاعات الطبية، للاحتجاج أمام مدخل وزارة الوردي، في وقفتين، إحداهما قادتها حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة، فيما اختار إخوان بنكيران المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التجمهر غير بعيد عن الجماعة الأولى.

أول الوافدين إلى مقر وزارة الوردي، كانوا المنتمين إلى حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة، الذين سارعوا إلى تثبيت لافتات في مدخل الوزارة، بعضها يتوعد الوزير الوصي على القطاع بمزيد من التصعيد، فيما البقية استعرضت أبرز مطالب الممرضين، التي يغلب عليها مطلب المعادلة الإدارية والعلمية، وتنفيذ التزامات محضر 5 يوليوز 2011. في المقابل “اضطر” إخوان بنكيران التجمع في الساحة المقابلة.

وأوضح رضى شروف الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، أن هذا الوضع لا يعكس انقساما في وحدة الأطر الطبية أيا كانت انتماءاتها، “بل هو مجرد احترام لحركة الممرضين التي هي عبارة عن تنسيقية أعضاؤها ينتمون إلى مختلف الألوان النقابية، ارتأينا احترامهم والابتعاد قليلا، عندما طالبونا بعدم الإشارة إلى الهيأة النقابية التي نمثلها، غير ذلك، نحن أكيد نتبنى وندافع على ملفهم جملة وتفصيلا، ووقفتنا لليوم، دليل على مدى تضامننا ورفضنا للتعسف عن طالهم”.

ورغم قوة الحلف الذي يجمع العدالة والتنمية بالتقدم والاشتراكية، لم يثوان إخوان بنكيران في توجيه سهام نقد لاذع لحليفهم “الوحيد” داخل الحكومة، حتى أن المنتمين إلى الذراع النقابي لحزب المصباح ذهبوا حد المطالبة بتخلي وزير الصحة عن مهامه، عشية تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلس النواب، وحتى قبل تنصيب الحكومة، مرددين “الوردي ديكاج”. ويبدو أن وزير الصحة فشل في تفادي الخطوة التصعيدية، التي تأتي قبل تنصيب الحكومة الجديدة، رغم عدد اللقاءات التي عقدها مدير ديوانه مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية داخل القطاع، ووعدهم خيرا.

هجر المغلي

تعليقات