طقس السبت .. أمطار رعدية في بعض المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تغطي سحب منخفضة كثيفة الواجهة المتوسطية مع نزول أمطار ضعيفة، فضلا عن تشكل بعض السحب المنخفضة الكثيفة بعض الشيء، خلال الليل والصباح، فوق السواحل حيث من المحتمل أن تكون مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محليا، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بالسواحل الوسطى.

كما سيلاحظ ابتداء من أواخر الصبيحة، نمو سحب غير مستقرة فوق الأطلس والهضاب العليا الشرقية ومن المحتمل فوق الريف كذلك، بينما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق. ومن المرتقب أيضا هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية .

وستهب الرياح شرقية قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، ومعتدلة شمالية إلى غربية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي إلى غربية بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و11 درجة بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والبوغاز واللوكوس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي والسهول المتواجدة غرب الأطلس وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و22 درجة بداخل منطقة الغرب وغرب وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية وجوار السواحل المتوسطية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى وعبدة والحوز وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة باللوكوس والغرب والسايس ودكالة والشياضمة وتانسيفت والرحامنة وسهول تادلة وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وبباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقوي الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وأصيلا، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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