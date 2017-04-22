ترامب يلتقي أردوغان في ماي

قال الرئيس التركى طيب إردوغان أول أمس الخميس، إنه سيجتمع مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن يومى 16 و 17 ماي المقبل، فى أول اجتماع بينهما منذ تولى ترامب منصبه فى يناير.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بشكل كبير منذ انقلاب عسكري فاشل في تركيا في يوليوز الماضي، وخلافات حول دعم الولايات المتحدة لجماعة مسلحة كردية تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وتعتبر تركيا هذه الجماعة امتدادا لحزب العمال الكردستانى المحظور الذى يشن تمردا منذ ثلاثة عقود من أجل حكم ذاتى للأكراد فى جنوب شرق تركيا.

كما تضغط أنقرة من أجل تسليمها فتح الله كولن وهو رجل دين مسلم يعيش في الولايات المتحدة ويتهمه إردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل.

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