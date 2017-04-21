إطلاق نار على الأمن بروسيا

علم لدى مصلحة الأمن الفدرالي الروسية، أن شخصين لقيا مصرعهما اليوم الجمعة بينهم مدني وعنصر من مصلحة الأمن الفدرالي، عندما أطلق مسلح مجهول النار على مكتب للمصلحة بمدينة خاباروفسك شمال شرق روسيا، قبل أن تتمكن قوات الأمن من تصفيته.

وقالت دائرة الإعلام في مصلحة الأمن الفدرالي، في بيان خاص صدر بهذا الصدد: “شن شخص مجهول اليوم هجوما على قسم المراجعين التابع لمصلحة الأمن الفدرالية في إقليم خاباروفسك، وقام من دون تجاوز منطقة التفتيش بإطلاق النار على المراجعين في القسم، ما أدى إلى مقتل موظف في مصلحة الأمن الفدرالية وأحد المراجعين الذي ينحدر من رابطة الدول المستقلة”.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة مواطن آخر بجروح، مشيرا إلى أن قوات الأمن تمكنت من تصفية المهاجم.

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