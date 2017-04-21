وأعلن الاتحاد، أمس الخميس، عدم تراجعه عن عقوبة إيقاف نيمار لمباراتين، بسبب سخرية اللاعب من مساعد الحكم في مباراة ملقا التي خسرها فريقه بهدفين نظيفين.

وسيغيب الدولي البرازيلي عن مباراة ريال مدريد يوم الأحد، بالإضافة إلى مواجهة أوساسونا في السادس والعشرين من أبريل الجاري.

وتعرض نيمار للطرد من الحكم جيل مانزانو خلال مباراة ملقا عقب حصوله على إنذارين، وهو ما يستوجب الإيقاف مباراة واحدة أمام ريال سوسيداد.

إلا أن الحكم دوّن في تقريره أن النجم البرازيلي أثناء ذهابه إلى ممر غرفة الملابس لحظة خروجه من أرض الملعب، قام بالتصفيق للحكم الرابع، وهو ما قد يمثل إهانة أو تقليلا من شأن التحكيم.

سكاي نيوز