ظهور أول مشكل في “غالاكسي إس 8”

بعد انفجار هاتف سامسونغ نوت 7، بدأت المشاكل تظهر في أحدث أجهزة الشركة، غالاكسي S8.

ولسوء الحظ، وجد أحد مستخدمي هاتف غالاكسي S8، عيبا في الشاشة، يتمثل في تحول لونها إلى الأحمر الوردي.

ووفقا لzdnet، قامت سامسونغ التي كشفت النقاب عن هاتفها الجديد، في حفل أقيم في شهر مارس، بإرسال عدد من الهواتف إلى العملاء في كوريا الجنوبية، الذين كانوا قادرين على طلب الهاتف قبل نحو أسبوع من الإطلاق.

ولاحظ أوائل المستخدمين للهاتف، تلون شاشة غالاكسي S8 بالأحمر الوردي، حيث نشروا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وعقدوا نقاشات لمعرفة السبب.

وفي حين أن هذا العيب ليس “خطيرا” بالمقارنة مع مشكلة انفجار نوت 7، إلا أن شركة سامسونغ ليست في وضع جيد، يحتمل ظهور مشاكل وشكاوى جديدة من قبل المستخدمين.

وقالت سامسونغ إن هذه المشكلة يمكن إصلاحها يدويا، كما أصدرت بيانا جاء فيه: “تخضع جميع هواتف سامسونغ لاختبارات شاملة من أجل تلبية مستوى عال من معايير الجودة”.

ووفقا للشركة، يمكن للمستخدمين إصلاح مشكلة اللون الظاهر على الشاشة، من خلال الذهاب إلى الإعدادات والنقر على عرض ومن ثم وضع الشاشة، وتوازن اللون، ويتيح هذا الخيار إمكانية تغيير نطاق ألوان شاشة الهاتف.

روسيا اليوم

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