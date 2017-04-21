رئيس وزراء فرنسا يرفض تأجيل الانتخابات

أكد رئيس وزراء فرنسا برنار كازنوف اليوم الجمعة، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بعد غد الأحد، وذلك غداة هجوم شارع الشانزليزيه وسط العاصمة باريس مساء أمس الخميس، والذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين أخرين وسائحة أجنبية.

وقال كازنوف – في تصريح له عقب مشاركته اليوم الجمعة، في اجتماع لمجلس الدفاع بقصر الإليزيه ” إنه لا شيء يجب أن يعيق هذه اللحظة الديمقراطية الأساسية لبلدنا”، داعيا الفرنسيين إلى الوحدة وعدم الرضوخ للانقسام.

وقد حضر اجتماع مجلس الدفاع – الذي رأسه صباح اليوم الرئيس فرانسوا أولاند بقصر الإليزيه وزراء الدفاع جون ايف لودريان والداخلية ماتياس فيكل وعدد من قادة الشرطة والجيش.

وقتل شرطي فرنسي وأصيب اثنان آخران ليلة أمس الخميس في تبادل لإطلاق النار في شارع الشانزيليزيه، وأفاد مصدر في الشرطة أن الشخص الذي أطلق النار على عناصر الشرطة “قد تم قتله”.

وأعلن التنظيم الارهابي المسمى “الدولة الاسلامية” (داعش) أن منفذ الاعتداء هو أحد اتباعه.

تعليقات