برامـج انتخابيـة للنسيـان

رئيس الحكومة تجنب ضربات إخوانه وحافظ على نفحات بنكيران في الشق الاجتماعي لبرنامجه

نجح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في حسم كل الخلافات التي طفت على سطح الأحداث داخل لجنة إعداد البرنامج الحكومي بسرعة قياسية، ما يعني أن حجم الخلافات بين الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية الحكومية لم يكن قويا.

وبخلاف ما روج له أنصار بنكيران، من أن العثماني انهزم حتى في مرحلة إعداد البرنامج الحكومي، فإن المضامين الكبرى التي وردت في البرنامج نفسه، الذي قدمه الطبيب النفساني يوم أول أمس (الأربعاء) أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، تؤكد أنه، امتداد طبيعي للبرنامج الحكومي الذي وسم تجربة بنكيران، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، خصوصا في الشق الاجتماعي، وحضور البعد الإفريقي فيه. ومن المتوقع أن يكون زعماء الأغلبية الحكومية، بعد انتهاء رئيس الحكومة من تقديم برنامجه الحكومي، قد عقدوا يوم أول أمس (الأربعاء) اجتماعا في مقر رئاسة الحكومة، بحضور رؤساء الفرق النيابية من أجل وضع الترتيبات لبدء النقاش في تفاصيل وجزئيات البرنامج الحكومي حتى يحصل على ثقة البرلمان. وقبل هذا الاجتماع، احتضن منزل العثماني في سلا، اجتماعا موسعا لزعماء الأغلبية، من أجل الحسم النهائي في البرنامج الحكومي، وتجاوز النقط الخلافية، وهو الاجتماع الذي قاطعه بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وحضر بدله مصطفى الرميد. واستنادا إلى مصادر من داخل اللجنة المشتركة التي تولت إعداد البرنامج الحكومي، فإن أهميته، تتمثل في المصادقة عليه وكسب الحكومة ثقةَ البرلمان، معتبرة أنه عبارة عن جمل إنشائية يمكن أن يتم استعمالها بطرق مختلفة. وعكس ما تروجه بعض الأبواق المقربة من رئيس الحكومة السابق، من خلال زعمها أن خلافات قوية حصلت عشية الحسم في الخطوط العريضة للبرنامج، فإن كل أعضاء لجنة الإعداد، أجمعوا على عدم وجود أي خلافات بين مكونات الأغلبية حول العديد من القضايا، كما تمت إثارتها من قبل العديد من المنابر الإعلامية، وفي مقدمتها الدعم الموجه إلى الفئات الهشة، موضحة أن البرنامج يمكن أن يتضمن جملا لا تعبر عن أي موقف مما تمت إثارته. وكشفت المصادر نفسها، أن الخلافات التي وقعت غير مرتبطة بالبرنامج الحكومي، بل بتنزيل الإجراءات التي تم رسمها في البرنامج الحكومي، مستشهدا بما وقع في حكومة عبد الإله بنكيران وجميع الحكومات المغربية بحكم وجود أكثر من حزب داخلها. إن الأهم، يقول مصدر مقرب من سعد الدين العثماني، هو اتفاق الأغلبية على حسم البرنامج، بعيدا عن عيون المتربصين الذين كانوا يسعون بكل الوسائل من أجل إفشال مهمة رئيس الحكومة الذي تنتظره حرب شرسة من داخل حزبه.

استكمال ورشي المقاصة والدعم الاجتماعي

بخصوص إصلاح المقاصة واستفادة الفئات الفقيرة من الدعم المباشر، بعدما تسربت أخبار «مسمومة»، تفيد أن البرنامج الحكومي لا يتضمن إشارات إلى تلك الأوراش والمشاريع، فإن ما ورد على لسان العثماني أمام أعضاء البرلمان فند ذلك، ودحض الشائعات المغرضة. وسبق لآمنة ماء العينين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قبل أن يأتي رئيس الحكومة إلى البرلمان، لكي يعلن عن استمرار الإصلاحات التي انطلقت في عهد حكومة بنكيران، أن كشفت أن لقاء جمع بين مكتب الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وبين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ، أكد خلاله أن برنامج الحكومة التي يشارك فيها حزب العدالة والتنمية، سينص صراحة على استكمال ورش المقاصة والدعم الاجتماعي. وبعيدا عن كل الضغوطات وحرب الشائعات، حرص العثماني شخصيا، على تضمين البرنامج الحكومي التزامات واضحة مع الناخبين في المجال الاجتماعي، وذلك حتى يتجنب أي حملة مغرضة من داخل حزبه، تتهمه بعدم التجاوب مع البرنامج الانتخابي للحزب الذي نص صراحة على استكمال الأوراش المفتوحة، خاصة منها المقاصة وأنظمة الدعم الاجتماعي.

عبد الله الكوزي