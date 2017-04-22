أبرز مباريات اليوم السبت

وصلت جل الدوريات الأوربية إلى المراحل النهائية للموسم الرياضي الحالي، فيما دخلت البطولة الوطنية المنعطف الأخير في نهاية الأسبوع الحالي.

وفي البطولة الوطنية، تلعب اليوم مباريات الجولة 25، إذ يرحل الجيش الملكي لمواجهة شباب أطلس خنيفرة في مباراة قوية، فيما يستقبل المغرب التطواني شباب قصبة تادلة، فيما يواجه نهضة بركان النادي القنيطري.

وتلعب اليوم السبت، مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، إذ من بين أهم المباريات، لقاء ويست هام وإيفرتون، ثم هال سيتي وواتفورد، فيما يفسح المجال لإجراء نصف النهاية الأولى لكأس إنجلترا، والتي ستجمع بين تشيلسي وتوتنهام.

وفي الدوري الإسباني، يستقبل فياريال نادي ليغانيس برسم الجولة 33، على أن يرحل أتلتيكو مدريد لمواجهة إسبانيول مساء.

وتتواصل مباريات الدوري الإيطالي اليوم، بمباراة قوية تدمع بين فيورنتينا وإنتر ميلان مساء، برسم الجولة 33.

وتلعب في اليوم نفسه، مباريات هامة في الدوري الفرنسي، برسم الجولة 34، إذ يستقبل باريس نادي مونبوليي، على أن يرحل باستيا لمواجهة بوردو.

جدول أهم مباريات اليوم:

البطولة الوطنية:

نهضة بركان- النادي القنيطري 16.00

شباب أطلس خنيفرة- الجيش الملكي 16.00

المغرب التطواني- شباب قصبة تادلة 18.30

الدوري الإنجليزي:

هال سيتي- واتفورد 15.00

ويست هام- إيفرتون 15.00

كأس إنجلترا:

تشيلسي- توتنهام 17.15

الدوري الإسباني:

فياريال- ليغانيس 15.15

إسبانيول- أتلتيكو مدريد 19.45

الدوري الإيطالي:

فيورنتينا- إنتر ميلان 19.45

الدوري الألماني:

هيرتا برلين- فولفسبورغ 14.30

بايرن ميونيخ- ماينز 05 14.30

بروسيا مونشغلادباخ- دورتموند 17.30

الدوري الفرنسي:

باريس- مونبولييي 16.00

بوردو- باستيا 19.00

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