تراجع الاستثمارات الأجنبية في 2017

أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغت 5,270 مليار درهم حتى متم مارس 2017، مقابل 5,470 مليار درهم قبل عام، أي بانخفاض نسبته 3,7 في المائة.

وأوضح المكتب، الذي نشر المؤشرات الأولية حول المبادلات الخارجية لشهر مارس 2017، أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض مداخيل أكثر أهمية بـ23 في المائة، مقارنة مع المصاريف (ناقص 57 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج تراجعت، بدورها، بـ2,3 في المائة، حيث انتقلت من 13,821 مليار درهم متم مارس 2017، مقابل 14,146 مليار درهم قبل عام.

وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه أظهر فائضا بـ8,653 مليار درهم نهاية مارس 2017، موضحا أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض المداخيل ب24 مليون درهم، إضافة إلى ارتفاع المصاريف (زائد 18,5 في المائة).

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