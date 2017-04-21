اعتقال شخصين خطيرين بمراكش

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أول أمس الأربعاء، من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 39 و38 سنة، يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في تقطير وترويج مسكر ماء الحياة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الخميس، أنه جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية في ترويج ماء الحياة، في منزله الكائن بالجماعة القروية اولاد حسون، والذي بستغله كمعمل سري لإنتاج هذه المادة المسكرة، كما تم توقيف شريكه في عين المكان وحجز كمية ثلاثة آلاف لتر من ماء الحياة معدة للترويج.

كما مكنت عملية التفتيش، يضيف البلاغ، من حجز مجموعة من المعدات المستعملة في تقطير هذا المسكر، عبارة عن براميل وقنينات غاز وأكياس تحتوي على مواد أولية تستعمل في صناعة هذه المادة المسكرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار تقديمهما أمام العدالة.

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