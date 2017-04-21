عشاء ملكي بمعرض الفلاحة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أمس الخميس بمشور الستينية-صهريج السواني بمكناس، مأدبة عشاء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال12 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.

ولدى وصوله، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد تشكيلة من القوات المساعدة أدت له التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، ووالي جهة فاس-مكناس سعيد زنيبر.

كما تقدم للسلام على سموه رئيس مجلس جهة فاس مكناس امحند العنصر، وعامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار، ورئيس مجلس عمالة مكناس التهامي اللحكي، ورئيس الجماعة الحضرية لمكناس عبد الله بوانو.

وتقدم أيضا للسلام على سموه رئيس بلدية مشور الستينية محمد رؤوف الاسماعيلي، وباشا مشور الستينية عبد الرحمان كريمي.

حضر هذه المأدبة إلى جانب رئيس الحكومة، رئيسا مجلسي النواب والمستشارين الحبيب المالكي وعبد الحكيم بن شماش، وبعض أعضاء الحكومة وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بهذه المناسبة، حفل توزيع جوائز العلامات المميزة للمنشأ والجودة، المنتجات المحلية (07)، وأفضل وحدات الإنتاج الفلاحي برسم سنة 2017 (23)، وأفضل العارضين (10).

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