إلغاء كل التجمعات الانتخابية بعد اعتداء باريس وهولاند مصدوم

أعلن كل المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية، قبل قليل، إلغاء تجمعاتهم الانتخابية بعد اعتداء باريس مساء اليوم الخميس، والذي قتل فيه شرطيا في “شانزييليزيه” ومنفذ الهجوم.

وعبر كل المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة بعد 3 أيام، عن تضامنهم مع الأمن، مطالبين بمتابعة المسؤولين.

وأخلى الأمن كل الشوارع المهمة في باريس بعد الهجوم.

وقال فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي، إنه مصدوم بعد الهجوم لكنه يعمل على إعادة الأمن والاستقرار للعاصمة.

وأضاف هولاند في تصريح قصير بعد قليل، أنه حزين لعائلة الشرطي المقتول، كما عبر عن تضامنه مع الأمن، ووعد المواطنين بحمايتهم.

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