سفير كوريا الجنوبية: المغرب مهم ل”سامسونغ”

قال دونغسيل بارك، سفير كوريا الجنوبية بالمغرب، إن السوق المغربية مهمة بشكل كبير لشركة “سامسونغ” المعروفة بصناعتها للهواتف المحمولة الأكثر تطورا في العالم.

وأبرز سفير كوريا الجنوبية بالمغرب، في حفل تقديم هاتف “غالاكسي إس 8 وإس 8+ أخيرا بالدار البيضاء، إن الأخير “سيسهل الحياة على المغاربة وسيجعلهم أكثر ذكاء وحداثة”.

وأضاف “المغرب بلد مهم بالنسبة إلى سامسونغ، والدليل على ذلك اختيارنا للدار البيضاء من أجل بناء مقر الشركة في المغرب العربي، ولا يجب نسيان أهمية المملكة بالنسبة إلى الحكومة في كوريا الجنوبية، إذ تعتبره بلدا مهما، وكان ذلك سببا في افتتاح أول قنصلية في إفريقيا بالمغرب سنة 1962”.

وأعلن مسؤولون عن “سامسونغ” أن الهاتف الجديد سيخرج للأسواق في 5 ماي المقبل بالمغرب.

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