السلطان أردوغان يفتح الباب العالي

مواجهات في شوارع إسطنبول والمعارضة تتوعد وأوربا غاضبة من الديكتاتورية

فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفارق ضئيل في استفتاء وسع من صلاحيات الرئيس، بما يسمح له بالبقاء في منصبه حتى 2029. وبعد فرز الأصوات، فازت حملة “نعم” بـ51.37 في المائة، بينما حصلت حملة “لا”

على 48.63 في المائة من الأصوات، وأعلنت لجنة الانتخابات فوز حملة “نعم”. وقال مؤيدو أردوغان إن إحلال نظام الحكم الرئاسي محل النظام البرلماني سيؤدي إلى تقدم البلد، في الوقت الذي أعلن حزبا المعارضة

الرئيسيان في تركيا عزمهما الطعن في نتائج التصويت، إذ طالب حزب الشعب الجمهوري بإعادة فرز 60 في المائة من الأصوات، وانتقد قرار قبول أوراق التصويت غير المختومة، باعتبارها صحيحة

ما لم يثبت غير ذلك. وخرج مؤيدو أردوغان إلى الشوارع في المدن الكبرى احتفالا بالنتائج، أما المعارضون فقد اختاروا طرق الأواني في إسطنبول للتعبير عن الاحتجاج.

كما قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص قرب مركز اقتراع، في محافظة ديار بكر جنوب شرقي البلاد، وذلك خلال نزاع حول طريقة الإدلاء بأصواتهم،

في الوقت الذي دعت المفوضية الأوربية، في بيان لها، السلطات التركية إلى “السعي للحصول على أوسع إجماع وطني ممكن”.

إعداد: خالد العطاوي

صلاحيات جديدة سينالها أردوغان بموجب التعديلات الدستورية غير المسبوقة، فالمواد 18 التي صوت الشعب عليها ستحول النظام التركي تدريجيا من برلماني إلى رئاسي. والرئيس التركي الذي كان تقليديا شخصية مستقلة عن الأحزاب، وليس لديه الكثير من الصلاحيات، لكنه سيصبح تحت ظل أردوغان، ومع التعديلات الجديدة، سيتحول المنصب الشرفي إلى منصب تنفيذي.

أردوغان، الذي لم يسبق له أن خسر أي انتخابات، سيواصل دوره زعيما لحزب العدالة والتنمية الذي أسسه واستخدمه للوصول إلى السلطة في رحلته الطويلة من لاعب كرة قدم إلى أقوى رجل تشهده السياسة التركية منذ قرابة قرن. أردوغان يسيطر عبر حزبه على البرلمان، والصلاحيات التنفيذية باتت أيضا في يده، وقريبا مع سيطرته المتوقعة على القضاء سيتبدد مبدأ المحاسبة… إنه السلطان أردوغان.

المعارضة تتوعد

طالب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بإبطال نتائج الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس، قائلا إنه سيطعن في العملية أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر.

وذكر بولنت تزجان، نائب رئيس أكبر أحزاب المعارضة، أن الحزب تلقى شكاوى من عدة مناطق، عن عدم تمكن الناخبين من التصويت في سرية، مضيفا أن بعض عمليات الفرز تمت في السر، معتبرا قرار لجنة الانتخابات العليا القاضي بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة، بمثابة مخالفة صريحة للقانون، وفق ما نقلته رويترز.

وأورد خلال مؤتمر صحافي “في تلك اللحظة، يصبح تحديد عدد الأصوات مستحيلا، فضلا عن صعوبة معرفة عدد أوراق الاقتراع التي خُتمت في وقت لاحق..لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية التصويت وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات”. وأكد أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات، وحسب نتيجة الشكاوى، سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وغيرهما من الجهات المعنية.

مواجهات في شوارع إسطنبول

اندلعت مواجهات في إسطنبول بين أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم ومناصري حزب الشعب الجمهوري المعارض، وذلك بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وعقب إعلان النتائج الأولية التي أظهرت فوز مؤيدي تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، خرج أنصار المعارضة للاحتجاج على ما قالوا إنها ممارسات غير قانونية نفذت في الاستفتاء. وعلى غرار عدة مدن، خرج في إسطنبول أنصار العدالة والتنمية، الذي ساهم في تأسيسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للاحتفال بنتيجة الاستفتاء بالتزامن مع احتجاجات لمناصري حزب الشعب الجمهوري.

ورصدت عدسات الكاميرا، نساء مواليات لحزب الشعب ساخطات على نتائج الاستفتاء التي جاءت لصالح أردوغان، في مواجهة عدد من عناصر الحزب الحاكم وعناصر الشرطة في شوارع إسطنبول، إذ عمد أنصار أردوغان إلى الاحتفال قرب مقر حزب الشعب الجمهوري والقيام بحركات استفزازية رغم وجود بعض عناصر الشرطة، ما أدى إلى اندلاع المواجهات.

الاستفتاء… الفوز الصعب

انتهــى الاستفـــتاء الشعبـــي على التعديلات الدستـورية في تــركيا، بتحقيق الجبهة المؤيدة للتعديلات فــوزا صعبا، عبر الحصول على 51.3 % من الأصوات، بينمــا كـــانت حصة جبهــة الرفض 48.6 %، وذلك بفــارق مليون و300 ألف صوت، والذي يعتبر ضئيلا مقارنة بوجود أكثر من 56 مليون ناخب بين الخارج والداخل.

وقالت اللجنة الانتخابية التركية إن نسبة المشاركة بلغت 85 %، بعدما دُعي نحو 55,3 مليون ناخب في الداخل إلى الإدلاء بأصواتهم. كذلك شهدت الأصوات التي اعتبرت لاغية زيادة كبيرة، وبينما كانت 697 ألف صوت في انتخابات نونبر 2015، باتت 847 ألفا و537 صوتا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الأمر الذي يعيده مراقبون إلى تردّد الناخبين بين الجبهة المؤيدة والمعارضة، مقابل رغبتهم بالمشاركة في التصويت. وكان رفض المدن الكبيرة التعديلات الدستورية المفاجأة غير المتوقعة، وبالذات رفض غالبية سكان كل من أنقرة وإسطنبول وإزمير، إضافة إلى كل من ولاية هاتاي (لواء إسكندرون) وجناكالة وأضنة وأنطاليا وميرسين وغيرها من المدن التي فاقت فيها أصوات الرافضين تلك التي للمؤيدين. وبينما كانت بايبورت (شمال شرق الأناضول) الولاية التي حصلت فيها جبهة التأييد على النسبة الأكبر 81.67 %، كانت تونجلي (ديرسيم) الولاية التي حصلت فيها جبهة الرفض على النسبة الأكبر من الأصوات بواقع 80.4 %.

ومقارنة بانتخابات الرئاسة التي جرت في غشت 2014، فإن 6 ولايات ممن صوتت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأغلبية ساحقة، رفضت النظام الرئاسي، ومنها كل من يولوفا (غرب) وأنقرة وأرتفين (شمال شرق) وبيلجيك وغيرها. ووفقا للنتائج، فقد صوتت 13 من البلديات الكبيرة لصالح التعديلات، بينما صوتت 17 أخرى من البلديات الكبيرة ضد التعديلات.

أوربا غاضبة

بعد تأييد الأتراك التعديلات الدستورية في بلادهم، لصالح التحول إلى نظام رئاسي، برزت مواقف أوربية غاضبة، سيما في ألمانيا من نتيجة الاستفتاء الشعبي، مؤكدة رفض انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوربي، ووصلت إلى حد المطالبة بإبعاد الأتراك الذين صوتوا في الاستفتاء في الدنمارك.

واعتبرت المفوضية الأوربية، أن على تركيا العمل على “تحقيق أوسع توافق وطني ممكن” بعد نتائج الاستفتاء، وذلك نظرا لتقارب النتائج والخوف من عواقب بعيدة المدى للتعديلات الدستورية. وقال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوربية، وفدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، ويوهانس هان، المفوض الأوربي لسياسة الجوار، في بيان، إن المفوضية لا تزال تنتظر تقييم مراقبي الانتخابات الدوليين، في ما يخص المخالفات المزعومة في التصويت. وكانت النتائج غير النهائية للاستفتاء التركي، قد أظهرت تمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم من تمرير التعديلات الدستورية بعدما صوت لصالحها 51.3 % من الناخبين الأتراك بعد فرز جميع الأصوات.

وأضاف البيان، أنه سيتم تقييم التعديلات الدستورية، في ضوء التزامات تركيا بصفتها دولة مرشحة لعضوية التكتل الأوربي، داعيا تركيا إلى أخذ توصيات ومخاوف الاتحاد الأوربي بعين الاعتبار، حتى في ما يخص استمرار حال الطوارئ في البلاد. وقال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية زيغمار غابريال، إنه “على ضوء النتيجة يجب المحافظة على الهدوء والتصرّف بتعقل”، معربا في الوقت ذاته عن ارتياحه لانتهاء المعركة الانتخابية “المريرة” حول الاستفتاء في تركيا. وشدد جوكاي صوفو أوغلو، رئيس الجالية التركية في ألمانيا، في تصريح لصحيفة “منهايمر مورغن”، على ضرورة مقاربة النتيجة بدقة، والعمل للوصول بطريقة أفضل للأتراك الذين يعيشون بحرية في ألمانيا، فيما يتمنون الاستبداد للمواطنين في تركيا.

يذكر أن 63 % من الأتراك في ألمانيا، صوتوا بـ”نعم” لصالح التعديلات الدستورية. وفي الدنمارك، هيمنت خيبة على ردود أفعال سياسية وصلت إلى حد المطالبة بإبعاد الأتراك الذين صوتوا في الاستفتاء عن البلاد، وتوعد أنقرة بأنها “لن ترى عضوية الاتحاد الأوربي”.

وعبر لارس لوكا راسموسن، رئيس وزراء الدنمارك، باللغتين الدنماركية والإنكليزية عن “القلق” من نتائج الاستفتاء، وقال “غريب أن نرى الديمقراطية تقيّد الديمقراطية، للأغلبية الحق في أن تقرر، لكنني قلق جدا إزاء الدستور التركي الجديد”.

من جهته أعلن أندرس صاموئيلسن، وزير الخارجية الدنماركي أن تركيا “تتجه بعيدا عن القيم الأوربية وعضوية الاتحاد بتصويتها لمصلحة التعديلات الدستورية”. وذهبت يلديز أكدوغان، عضـو البرلمان عن أكبر الأحزاب المعارضة “الاجتماعي الديمقراطي” ، إلى المطالبــة بإبعــاد 60 % من 33 ألف تركي-دنماركي صوتوا بـ”نعم” في استفتاء التعديلات.

وكتبت أكدوغان ردا على المحتفلين بالنتيجة: “احتفل الأتراك في الدنمارك بفوز أردوغان، ينبغي بذلك تبادل جوازات السفر وتصاريح الإقامة مع الصحافيين والفنانين والأكاديميين المحبوسين في تركيا”. ودعت لإبعاد الأتراك في الدنمارك.

من جهتها تصدت أوزليم شيكك (من أصول تركية كردية) السياسية اليسارية، من “الشعب الاشتراكي”، وعضو البرلمان سابقا، لتلك الدعوات بالقول: “لست سعيدة بالنتيجة التي آل إليها الاستفتاء، لكن من المهم الآن ألا يقال للأتراك المقيمين هنا والذين صوتوا للتغييرات الدستورية اذهبوا إلى بلدكم. علينا أن نتفهم هؤلاء وإظهار طريق آخر أفضل من طريق أردوغان”.

مراقبون ينتقدون

انتقد مراقبون دوليون ظروف إجراء الاستفتاء في تركيا، قائلين إن الفرص في الحملة التي سبقت التصويت على توسيع صلاحيات الرئيس “لم تكن متكافئة” كما أن عملية فرز الأصوات شابها تغيير للإجراءات في اللحظة الأخيرة.

وذكر سيزر فلورين بريدا، من اللجنة المشتركة لمكتب منظمة الأمن والتعاون في أوربا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا أن “حملة الاستفتاء جرت بشكل غير متكافئ كما أن الفرص لم تكن متساوية للطرفين”. وأشار بريدا إلى أن “التغييرات التي جرت في مرحلة متأخرة من عملية فرز الأصوات ألغت ضوابط مهمة”، في إشارة إلى قرار المجلس الانتخابي السماح باحتساب بطاقات الاقتراع التي لا تحمل ختما رسميا، وفق ما نقلته رويترز.

من ناحيتها، قالت تانا دي زوليتا من منظمة الأمن والتعاون في أوربا، إن الإجراءات التركية “لم تستوف” المعايير الدولية. وأضافت تانا دي زوليتا أن قرار اللجنة الانتخابية التركية بالسماح باستخدام أوراق اقتراع لم تكن تحمل الأختام الرسمية، قوض الضمانات المهمة ضد التزوير.

وأشارت منظمــة المراقبـــة إلى سلسلة من المخالفات التي شابت الاستفتاء، من بينها حملة تشويه مسبقة للحشد والتصويت “بنعم”، وترويع أصحاب حملة التصويت “بلا” وفكرة أن سؤال الاستفتاء لم يكن موجودا في أوراق الاقتراع.

وكشفت نتائج غير رسمية فوزا ضئيلا للمؤيدين للتعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس بنسبة 51.3 بالمائة.

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