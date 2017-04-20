العماري: استفتاء على عاصمة الخلافة

أمين عام “البام” اعتبر أن رهانات أردوغان لها جذور في المرجعية الفكرية للتنظيم العالمي للإخوان

لم يتردد إلياس العماري، أمين عام الأصالة والمعاصرة، في القول بأن رهانات النموذج الذي يتزعمه أردوغان لها جذور في المرجعية الفكرية للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين الذي أسسه حسن البنا، وتهدف إلى إعادة نموذج الخلافة الإسلامية.

واستحضر العماري في مقال مطول توصلت “الصباح” بنسخة منه بأن سياق الاستفتاء لا يعكس فقط تباين المواقف، بين التيارات الإسلامية المختلفة، حول سبل تحقيق دولة الخلافة وشكلها وحدودها، على اعتبار أن طموح أردوغان ليس تثبيت السلطات في يده رئيسا لتركيا، وإنما شرعنة إطلاق مسلسل إعادة بناء دولة الخلافة الإسلامية التي أحياها في تاريخنا المعاصر الإخوان المسلمون.

وسجل العماري أن أردوغان يعتبر من المنتسبين الأوائل للمدرسة الإخوانية في تركيا. ومن الشباب الأوائل الذين زاروا المركز الإسلامي بهامبورغ عام 1962، باعتباره أول خلية للإخوان المسلمين بأوربا، ولقائه بصهر البنا صاحب المركز والمسؤول عن مالية التنظيم (وهي معلومات متضمنة في كتاب سيصدر للعماري قريبا حول تحولات الجماعات الإسلامية: التنظيم العالمي للإخوان المسلمين نموذجا)، منبها إلى أن حجم انخراط أردوغان وانتصاره للإخوان برز من خلال رعايته لمؤتمراتهم في تركيا، ومن خلال استضافة قياداتهم. وهو ارتباط يجد أيضا مرجعيته في العلاقة القوية التي كانت تربطه بقُدوتِه السياسية نجم الدين أربكان، الذي أعلن ولاءه للإخوان منذ تحالفه مع الحركة النورسية التي كانت تُدَرِس رسائل حسن البنا وكتب الإخوان المسلمين.

وأشار الأمين العام إلى تجذر الرغبة في إعادة دولة الخلافة مع تنظيم الإخوان المسلمين التي أسس مرجعيتها حسن البنا في مصر، والتي يعتبر أردوغان أحد تلامذته الأوفياء، مذكرا بالشعار الذي رفعه مؤسس التنظيم عندما اختلف مصطفى باشا النحاس مع القصر، وخرجت جماهير الوفد تهتف “الشعب مع النحاس”، فسَير حسن البنا مظاهرات مضادة تصيح: “الله مع الملك” وأطلق الإخوان على الملك فاروق لقب الخلافة “أمير المؤمنين”.

إن مرامي طيب رجب أردوغان، حسب العماري ليست فقط مسألة تدبير سيــاسي لشؤون الدولة أملته ضرورات حماية النظام التركي من الانقلابات العسكرية، وإنما هي مرامي ما وراء-وطنية تستجيــب لحلــم مؤسس الإخوان حسن البنا، وتسعى إلى إعادة الخلافة الإسلامية التي يكون مركزها تركيا العثمـــانية، و”حتى إذا كان الرئيس التركي من الأوائل الذين احتضنوا قيادات التنظيم من مصر وفلسطــين وغيرها من الدول الإسلامية، فإن هذا التعــــاطف كان يخفـي هدفا إستراتيجيا وهو أن يتحول مركز الثقل للنموذج الإسلامي، وعاصمة الخلافة المنشودة هي تركيا.

واستدل الأمين العام على أطروحته بأن تعاطف أردوغان مع مرسي وإخوانه، واستضافته لإخوان حماس في غزة وغيرها، هو تقرب ظاهري فقط، لأنه هو المستفيد الأول من ضعف الإخوان في مصر، مادام أن حلمه هو رجوع مركز الثقل إلى تركيا، إذ يسعى جاهدا من خلال امتداداته المختلفة إلى نقل قيادة الإرشاد لدى الإخوان من مصر إلى تركيا، كما أنه يسعى، على غرار أمراء قطر، إلى تقديم نفسه وسيطا قويا بين الإخوان المسلمين وأنظمة الغرب،”وما إعادة توطيد علاقاته بالكيان الصهيوني إلا دليل على أن تعاطفه مع مرسي كان ظاهريا فقط”، خاصة بالنظر إلى “حرصه على استرجاع هذه العلاقة وتعميقها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، فهو يسعى إلى تعزيز قوته الداخلية وتوطيد حضوره الإقليمي”.

وخلص رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى أن المنطقة توجد فيها أربع قوى لها المشاريع التوسعية نفسها، فهناك إسرائيل القائمة على التوسع والاستيطان وعلى ضمان أمنها ومصالحها من خلال توسعها العسكري في المنطقة، ثم إيران باستعمالها للطائفية الدينية (التشيع) وهاجسها التاريخي بتحقيق حلم الإمبراطورية الفارسية، والحركة الوهابية وجها ثانيا للخلافة الإسلامية العثمانية التركية التي تعتبر أن الجزيرة العربية هي العاصمة التاريخية والدينية لدولة الخلافة، وليست تركيا الأتاتوركية، وتركيا نفسها التي تحلم باسترجاع الإمبراطورية الإسلامية العثمانية.

ياسين قُطيب

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