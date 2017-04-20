ضبط عصابة بسلا ضمنها امرأة تروج المخدرات القوية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بسلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة خاصة بالطريق المداري بمدينة سلا الجديدة، وتم العثور بحوزتهم على 6 آلاف قرص مهلوس من نوع ريفوتريل.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديدا الأقراص المهلوسة.

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