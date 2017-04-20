المغرب في مقدمة الدول الأكثر أمانا في العالم

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، أخيرا، تصنيفا للدول الأكثر أمانا وسلامة عبر العالم، في وقت انتشرت فيه الهجمات الإرهابية والصراعات العسكرية.

وحل المغرب في التصنيف العالمي، في الرتبة 20 عالميا والرابعة عربيا.

وحلت فنلندا في الرتبة الأولى، فيما جاء الإمارات ثانية وأيسلندا ثالثة، فيما احتلت سلطنة عمان الرتبة الرابعة، ثم هونغ كونغ وسنغافورة والنرويج وسويسرا.

واعتمد التصنيف على أمن 136 دولة عبر العالم، إذ تم قياس مدى تعرض السياح والشركات التجارية في البلد المعني لمخاطر أمنية، مثل العنف والإرهاب، دون أخذ الجنح في عين الاعتبار.

عربيا، احتل المغرب الرتبة الرابعة، وراء الإمارات وعمان وقطر، وأمام الأردن والكويت والبحرين والسعودية.

بالمقابل، أكد التصنيف أن كولومبيا التي حلت في الرتبة الأخيرة، الأخطر أمنيا، إلى جانب اليمن ومصر ولبنان.

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