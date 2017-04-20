صراع الدوري الأوربي يتجدد اليوم

تلعب اليوم الخميس، مباريات إياب ربع نهاية الدوري الأوربي، إذ ستحاول فرق ضمان مكان لها في نصف نهائي المسابقة.

ومن بين أهم المباريات، قمة مانشستر يونايتد الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي في “أولد ترافورد”، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل هدف لمثله.

ويواجه جينك البلجيكي نادي سيلتا فيغو في بلجيكا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بإسبانيا بفوز فيغو بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة مثيرة.

وسيحاول ليون التأهل إلى نصف نهاية الدوري الأوربي، حين يرحل إلى تركيا لمواجهة بسكتاش، علما أن مباراة الذهاب والتي عرفت عراكا قويا بين أنصار الفريقين، انتهت بفوز الفرنسيين بهدفين لواحد.

وفي آخر مباراة، يلعب أجاكس أمستردام الهولندي مباراة قوية بملعب شالك الألماني، علما أن مباراة الذهاب بهولندا انتهت لصالح أصحاب الأرض بهدفين لصفر.

برنامج مباريات اليوم:

مانشستر يونايتد- أندرلخت 20.05

شالك- أجاكس أمستردام 20.05

جينك- سيلتا فيغو 20.05

بسكتاش- ليون 20.05

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