هذا هو المرشح الأقوى للفوز برئاسة فرنسا

إيمانويل ماكرون هو أصغر المرشحين سنا في اللانتخابات الرئاسية الفرنسية (39 عاما). صعد نجمه فجأة في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية وأصبح من المنافسين الخمس الكبار الأوفر حظا للوصول إلى قصر الإليزيه.

استطاع المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون لفت الأنظار من خلال حملته الانتخابية التي تحمل شعار “إلى الأمام”. ماكرون الذي لم يتم عامه الأربعين شغل منصب وزير الاقتصاد والصناعة والاقتصاد القومي قبل استقالته.

رغم أن حياته غالبا ما كانت سلسلة من الإنجازات والنجاحات، لكنه عرف أيضا الفشل. زعيم حركة “إلى الأمام” لم ينجح في امتحان القبول في المدرسة العليا رغم الدروس التحضيرية التي تلقاها في ثانوية هنري الرابع.

متشبع بأفكار جون بيار شوفانمون.. كان ناشطا في “حركة المواطنين” طيلة ما يقرب العامين وصوّت لجون بيار شوفانمون في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية العام 2002.

في 2007 كان ضمن مجموعة أصحاب المؤسسات والمسؤولين الكبار الذين دعوا خلال الانتخابات الرئاسية إلى تحالف بين سيغولين روايال وفرانسوا بايرو.

فرانس 24

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