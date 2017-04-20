الملك يعزي السعودية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك على إثر الحادث المؤلم لسقوط مروحية سعودية في محافظة مأرب اليمينة والذي أدى الى استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الملكية السعودية، كانوا يقومون بواجبهم القومي في الدفاع عن سيادة ووحدة اليمن الشقيق.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، للعاهل السعودي ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب السعودي الشقيق، عن أحر التعازي وأخلص مشاعر التضامن والمواساة، داعيا جلالته الله تعالى أن يشمل الشهداء الأبرار بواسع عفوه ورضوانه، ويمطرهم بشآبيب رحمته وغفرانه، وأن يلهمهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

ومما جاء في البرقية، و”إذ أجدد لكم التأكيد على دعم المملكة المغربية المطلق وانخراطها الدائم واللامشروط في واجب التضامن العربي، في الدفاع عن سيادة واستقرار اليمن ورفع معاناته، فإني أسأل الله عز و جل أن يحفظكم وأسرتكم الملكية المبجلة وشعبكم الشقيق من كل مكروه، وأن يسدل عليكم أردية الصحة والعافية وطول العمر”.

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