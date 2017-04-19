اعتقال “ولد الفشوش” قبل قليل بالبيضاء

أفاد بلاغ لمديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم، مساء اليوم الأربعاء، توقيف سائق السيارة الذي تسبب في ارتكاب حادثة السير التي وقعت بالرباط صباح يوم الاثنين الماضي، وذلك أثناء تواجده بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح البلاغ أنه متابعة للبحث القضائي المنجز في حادثة السير بجروح وخسائر مادية التي وقعت بمدينة الرباط صباح يوم الاثنين الماضي، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق مع مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، من توقيف سائق السيارة وذلك أثناء تواجده بمدينة الدار البيضاء.

وأضاف البلاغ أنه تم فتح بحث قضائي مع المعني بالأمر بتعليمات من النيابة العامة المشرفة على البحث، وذلك بغرض تحديد جميع الظروف والملابسات المرتبطة بالحادثة.

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