العثماني يصدم المغاربة في أول تصريح حكومي

صدم سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة الجديد، المغاربة، في أول تصريح حكومي بالبرلمان اليوم الأربعاء، معلنا رفع الدعم عن السكر والغاز.

وأضاف العثماني، “ستواصل الحكومة الجديدة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية”، مبرزا أن “الأرامل والمطلقات اللواتي تستفدن من برامج اجتماعية سابقة ستتم تقويتها كما وكيفا، ثم استمرارية صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وتمويل برنامج وطني مندمج ومتعدد السنوات لتأهيل البنيات والتجهيزات والموارد التعليمية والصحية”.

وقال العثماني، إن الحكومة تهدف إلى “تعزيز التضامن وتقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، من خلال دعم الفئات الهشة والفقيرة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة”.

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